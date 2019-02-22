22 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kışla Gençlik Merkezi ve Fethiye Beşkaza Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Muğla/14.00/16.00)

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kızılcahamam'da Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası tarafından düzenlenen "Uluslararası Örgütlenmede İyi Uygulama ve Taşeron Sistemine Karşı Çözümler" konulu panele katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bolu Valiliğini ziyaret edecek, seçim bürosu ve "İlk Oy Hareketi Çadırı" açılışlarına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, TOKİ Büyük Sanayi Sitesi'nde inceleme yapacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bolu/11.00/12.00/15.00/16.00/17.00/17.45)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Akra Barut Otel'de Incoming Acentalar Toplantısı'na katılacak.

(Antalya/16.00)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Tarsus Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunacak, Mersin Valiliğini ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak, Akdeniz ilçesinde esnafla bir araya gelecek, Mersin Şehir Hastanesini ziyaret edecek.

(Mersin/10.00/11.00/11.30/12.00/14.45)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Şanlıurfa'da Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, gaz dağıtım şirketleri ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Şanlıurfa / 11.30 / 12.00 / 14.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kemalpaşa Lezita Fabrikasını ziyaret edecek, Kemalpaşa Ziraat Odası Buluşmasına katılacak, Kemalpaşa Belediyesi Teşkilat ve Sektör Programına iştirak edecek, Sevgi Yolu esnaf ziyaretinde bulunacak.

(İzmir/17.00/17.30/18.30/19.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Boat Show 2019 Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

4- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Başkanlıkta düzenlenecek Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

5-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6-TCMB, şubat ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- TÜİK, 2018 yılı yaşam memnuniyeti araştırması sonuçları ile şubat ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- TOBB, ocak ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cenazesi, Karaman'ın Ermenek ilçesinde cuma namazının ardından toprağa verilecek.

(Karaman/13.09)

2- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 64'ü tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur gruplarında beşinci hafta 6 karşılaşmayla tamamlanacak.

- I Grubu'nda finallere katılmayı daha önce garantileyen Türkiye, Ankara Spor Salonu'nda Slovenya'yı konuk edecek.

(Ankara/19.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.

(Nyon/15.00)

3- Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta Göztepe-Trabzonspor, Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/Rize/20.30)

4- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında iki Türk takımı Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, Volkswagen Arena'da karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.15)

5- Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın açılış maçlarında İstanbulspor-Hatayspor, Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor karşılaşacak.

(İstanbul/Balıkesir/19.00)