Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili meseleler ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.
|22 Şubat 2019 00:18
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