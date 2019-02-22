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Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili meseleler ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.
 22 Şubat 2019 00:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü

Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kalındı.
Anadolu Ajansı
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