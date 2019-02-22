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Aydın'da otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
 22 Şubat 2019 01:46
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Aydın'da otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yusuf Yıldırım'ın kullandığı 09 ND 735 plakalı otomobil, Geyre Mahallesi'nde Ahmet Dere yönetimindeki 09 C 2122 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Yusuf Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif yaralı Dere ise Karacasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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