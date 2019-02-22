Hakim ve savcı adaylarının atama kararı yayımlandı
|22 Şubat 2019 04:31
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ATAMA KARARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcı adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 30/01/2019 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.
KARAR TARİHİ VE NUMARASI: 30/01/2019 2019 / 83
Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcı Adayları
8. derecenin 1. kademesi (660+1300) göstergesi ile;
1. Ankara Hakim Adayı (211125) Hikmet Ertunç ALİSBAH Yozgat Hakimliğine,
2. Ankara Hakim Adayı (212386) Ömer Faruk YANIK Varto (Muş) Hakimliğine,
3. Siirt Hakim Adayı (214932) Muharrem AYDIN Şirvan (Siirt) Hakimliğine,
4. Ankara Batı C.Savcı Adayı (214983) Mehmet BAŞ Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına,
5. Erzurum Hakim Adayı (215045) Zeynep Büşra BİLGİ Milas (Bodrum) Hakimliğine,
6. Ankara Batı C.Savcı Adayı (215048) Furkan Buğra BİLGİÇ Bayat (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına,
7. Diyarbakır C.Savcı Adayı (215245) Mehmet ÇİÇEKÇİ Çerkezköy (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına,
8. Bakırköy Hakim Adayı (215567) İlter GÜNDÜZ Kadınhanı (Konya) Hakimliğine,
9. Samsun Hakim Adayı (216082) Diler ÖZDEMİR Yalvaç Hakimliğine,
10. Ankara Batı Hakim Adayı (216282) İbrahim Geylani SUBAŞI Bala (Ankara) Hakimliğine,
11. Ankara Hakim Adayı (216438) Züleyha TURHAN Kulp (Diyarbakır) Hakimliğine,
12. İskenderun C.Savcı Adayı (216606) Mehmet Akif YILDIZ Adilcevaz (Bitlis) Cumhuriyet Savcılığına,
13. Antalya C.Savcı Adayı (218962) Afşin ALA Lice (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
14. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (218970) Muhammed Enes ALTINTAŞ Akdağmadeni (Yozgat) Hakimliğine,
15. İskenderun Hakim Adayı (218980) Adem AY Çermik (Diyarbakır) Hakimliğine,
16. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219144) Bengü GÜLDEREN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına,
17. Gümüşhane Hakim Adayı (219283) Ömer Ersoy SÖZER Ezine (Çanakkale) Hakimliğine,
7. derecenin 1. kademesi (705+1500) göstergesi ile;
1. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (194884) Cihat Çağrı YILDIZ Akçadağ (Malatya) Hakimliğine,
6. derecenin 2. kademesi (785+1600) göstergesi ile;
1. Ünye C.Savcı Adayı (198338) Mehmet Gökay AKÇA Gercüş (Midyat) Cumhuriyet Savcılığına,
Ad çekme usulü ile naklen atanmıştır.
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