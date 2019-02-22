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22 Şubat 2019 tarihli hazine bakanlığına ait atama kararı yayımlandı

22 Şubat 2019 tarihli hazine bakanlığına ait atama kararı yayımlandı.
 22 Şubat 2019 04:42
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22 Şubat 2019 tarihli hazine bakanlığına ait atama kararı yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcıları Ahmet ÇETİN,

Ahmet Gökhan BAYGÜL,

Ali ORAL, Arif BİRKENT,

Aslı BATUR,

Aslı ERDOĞAN,

Ayça SAZAK,

Ayşe Sekine POSTALLI,

Bekir ZAL,

Burak BARLAK,

Burcu BAL,

Cansu KARATAŞ,

Çağla DOĞAN,

Demet ÖZKAN,

Döndü GÜL,

Elif ÇAKIR,

Emrah GÜMÜŞ,

Emre GÜL,

Erozan Tuğben ELYİGİT,

Eyüp DEMİR,

Eyüp SÜĞÜR,

Fatih ARKBAŞI,

Fatma ARSLAN,

Fırat MALAYMAR,

Gökhan YENAL,

Güçlü AKPINAR,

Hakan AKTAŞ,

Halil GENÇ,

Haşan YILMAZ,

İbrahim TOKGÖZ,

Mehmet BOZKURT,

Mesut BOZKURT,

Mesut KARADAĞ,

Mete ULUTAŞ,

Muharrem BOSTAN,

Murat AKMAN,

Murat ÇİFTÇİ,

Murat Mustafa DEMİREL,

Murat ÖZDEMİR,

Murat TUĞCU,

Mustafa BAŞGUT,

Mustafa Çağrı DEMİRCİ,

Neşe AYDOĞDU,

Nurcan ÖZÇELİK,

Nurdan BEKTAŞ,

Olgay VANLI,

Onur GÜNAYDIN,

Onur ÖZBEY,

Ömer BATUR,

Ömer VARIŞLI,

Ramazan KOÇ,

Resul AKINTÜRK,

Salih BAYINDIR,

Selin DURAK,

Semih ÇAKMAK,

Serdar BİLGİNER,

Serkan AKTAŞ,

Sevgi KÖPRÜLÜ,

Sezgin YILDIRIM,

Tarık ASLAN,

Uygar YILMAZ,

Yakup CİVAN,

Yakup SANLI,

Yener KULTUFAN ve Zekeriye DOĞAN 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

21 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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