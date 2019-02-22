22 Şubat 2019 tarihli hazine bakanlığına ait atama kararı yayımlandı
|22 Şubat 2019 04:42
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcıları Ahmet ÇETİN,
Ahmet Gökhan BAYGÜL,
Ali ORAL, Arif BİRKENT,
Aslı BATUR,
Aslı ERDOĞAN,
Ayça SAZAK,
Ayşe Sekine POSTALLI,
Bekir ZAL,
Burak BARLAK,
Burcu BAL,
Cansu KARATAŞ,
Çağla DOĞAN,
Demet ÖZKAN,
Döndü GÜL,
Elif ÇAKIR,
Emrah GÜMÜŞ,
Emre GÜL,
Erozan Tuğben ELYİGİT,
Eyüp DEMİR,
Eyüp SÜĞÜR,
Fatih ARKBAŞI,
Fatma ARSLAN,
Fırat MALAYMAR,
Gökhan YENAL,
Güçlü AKPINAR,
Hakan AKTAŞ,
Halil GENÇ,
Haşan YILMAZ,
İbrahim TOKGÖZ,
Mehmet BOZKURT,
Mesut BOZKURT,
Mesut KARADAĞ,
Mete ULUTAŞ,
Muharrem BOSTAN,
Murat AKMAN,
Murat ÇİFTÇİ,
Murat Mustafa DEMİREL,
Murat ÖZDEMİR,
Murat TUĞCU,
Mustafa BAŞGUT,
Mustafa Çağrı DEMİRCİ,
Neşe AYDOĞDU,
Nurcan ÖZÇELİK,
Nurdan BEKTAŞ,
Olgay VANLI,
Onur GÜNAYDIN,
Onur ÖZBEY,
Ömer BATUR,
Ömer VARIŞLI,
Ramazan KOÇ,
Resul AKINTÜRK,
Salih BAYINDIR,
Selin DURAK,
Semih ÇAKMAK,
Serdar BİLGİNER,
Serkan AKTAŞ,
Sevgi KÖPRÜLÜ,
Sezgin YILDIRIM,
Tarık ASLAN,
Uygar YILMAZ,
Yakup CİVAN,
Yakup SANLI,
Yener KULTUFAN ve Zekeriye DOĞAN 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
21 Şubat 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ABD'nin 'S-400 alerjisi' nereye gidiyor?
22 Şubat 2019 06:10
|Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik
22 Şubat 2019 04:56
|22 Şubat 2019 tarihli başdanışmanlık ataması yayımlandı
22 Şubat 2019 04:52
|22 Şubat 2019 tarihli büyükelçi ataması yayımlandı
22 Şubat 2019 04:50
|22 Şubat 2019 tarihli general ataması yayımlandı
22 Şubat 2019 04:37
|Hakim ve savcı adaylarının atama kararı yayımlandı
22 Şubat 2019 04:31
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
22 Şubat 2019 00:18
|22 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
22 Şubat 2019 00:02
|'Kaçak yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz'
21 Şubat 2019 23:34
|O kadın: Kılıçdaroğlu beni rencide etti
21 Şubat 2019 23:29