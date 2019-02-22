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22 Şubat 2019 tarihli büyükelçi ataması yayımlandı

22 Şubat 2019 tarihli büyükelçi ataması yayımlandı.
 22 Şubat 2019 04:50
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22 Şubat 2019 tarihli büyükelçi ataması yayımlandı

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2019/62

Endonezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mahmut Erol KILIÇ atanmıştır.

21 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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