Depremin ayak sesleri: 300 km'den uyarı

Çanakkale'de önceki akşam saat 21.23'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Merkez üssü Ayvacık ilçesi olan ve 45 saniye süren depremde can kaybı ve yaralanan olmazken, ilçede Sazlı, Ahmetçe ve Kayalar köylerindeki bazı evlerde hasar meydana geldi. Sazlı köyündeki 7 ev ile 3 ağılın yıkımına karar verildi. Deprem bölgesindeki vatandaşlar da evlerine girmemeleri konusunda uyarıldı. Öte yandan deprem korkusu nedeniyle 10 kişinin de hastanelere başvurduğu açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, 12 köyde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 caminin hasar gördüğünü açıkladı. Deprem, sadece Çanakkale değil, Marmara ve Ege bölgelerinde de yoğun bir şekilde hissedildi. Depremin ardından da 46 artçı sarsıntı yaşandı.

Yerin 5.95 kilometre derinliğinde yüzeye yakın bir yerde meydana gelen deprem, 300 kilometre uzaklıktaki İstanbul'da da hasara neden oldu. Depremde, Gaziosmanpaşa'da 4 katlı bir binada çatlaklar meydana geldi. Sarsıntı sonrası çatlaklar oluştuğunu fark eden apartman sakinleri, durumu belediye yetkililerine haber verdi. Bina içerisinde yapılan incelemeler sonrası zabıta ekipleri, binada oturan vatandaşları tahliye etti. 2 yıl önce de sokaktan geçen metro inşaatı nedeniyle binada çatlaklar oluştuğu öğrenildi. Binanın giriş katlarına demir çubuklar konularak kolonların da desteklendiği görüldü. Sabah saatlerinde ise bina mühürledi.

İstanbul Üniversitesi'nden emekli Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu ise artçı sarsıntıların devam edeceğini söyledi. Depremin olası Marmara Depremi'nin öncüsü sayılamayacağını kaydeden Gündoğdu, "Doğrultu atımlı olan depremin bir kısmı çökme şeklinde olmuş. İstanbul'da ve özellikle Avcılar'da duyulması doğal. Orada deprem dalgaları büyüyor. Avcılar'da bir an önce kentsel dönüşümün yapılması şart. Kartal'da da depremsiz yerle bir olan bina var. Bunun altından nasıl kalkacaklar bilemem. 1999'dan bu yana geçen zaman boşa geçmiş gibi görünüyor" şeklinde konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da, Türkiye'deki 22 milyon binanın yaklaşık 13 milyonunun ya kaçak ya da başka nedenlerle problemli olduğunu ifade ederek, "En az 8 milyon bina ise çürümüş durumda" dedi.

HAZIRLIKSIZLIĞA ÇARPICI TESPİT

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da, üç gün önce İstanbul Maltepe'de yaptığı konuşmada, megakentteki deprem riskine dikkat çekmişti. Yıldırım, "Allah korusun bir deprem olacak, bunu hepimiz biliyoruz. Ama o depreme hazır olmamız lazım. Yeşil alanımız, depremde toplanma alanlarımız bile yetersiz. Depreme, deprem riskine karşı behemehal yenilenmesi gereken binalarımız var. İnsan hayatından daha önemli bir şey var mı?" demişti.