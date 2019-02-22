4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın taşınmasında sona gelindi
|22 Şubat 2019 07:30
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İstanbul Çekmeköy'de UH-1 tipi helikopterin 3 ay gibi kısa süreyle iki kez düşmesi ve 9 şehit verilmesi sonrası sadece helikopterler değil, günümüzde yerleşim bölgesi içerisinde kalan 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın bulunduğu bölge de tartışmalara neden olmuştu.
Milli Savunma Bakanlığı kazanın ardından yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılarak şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurmuştu.
Bakanlık ayrıca, "4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı, Trakya'da bir bölgeye taşınacak" bilgisini paylaşmıştı.
Sancaktepe'deki kazada da UH-1 tipi askeri helikopter yerleşim merkezinde düşmüştü.
Uzman heyet incelemelerde bulundu
Söz konusu açıklamanın ardından uzman isimlerden oluşan bir heyetin Trakya'nın
farklı bölgelerinde incelemelerde bulunduğu öğrenildi.
Heyetin inceleme yaptığı yerler içerisinde Keşan öne çıktığı ancak Çorlu'nun 'taşınılabilir alan' içerisinde değerlendirildi.
Öne çıkan her iki bölgenin de komutanlığın taşınması için çalışmalarını sürdüren ekip tarafından detaylıca incelendiği kaydedildi.
Kararı Bakanlık verecek
Yapılan incelemelerin ardından 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın nereye taşınacağı konusunda son kararı Milli Savunma Bakanlığı verecek.
Çekmeköy'de düşen UH-1 tipi askerli helikopterde 4 askerimiz şehit oldu.
Çekmeköy'de 11 Şubat 2019'da düşen 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na ait UH-1 tipi askeri helikopterde Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar yaşamını yitirmişti.
Bir UH-1 tipi helikopter de 26 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Sancaktepe'de düşmüş, 5 asker hayatını kaybetmişti.
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