Bahçeli, seçim gezilerine Söğüt'ten başlıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim gezilerine Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı Bilecik'in Söğüt ilçesinden başlayacak. Aday listelerinin teslim edilmesinin ardından MHP tamamen seçim çalışmalarına yoğunlaştı. Bir yandan MHP kurmayları sahaya inerek seçim çalışmalarını yürütürken diğer yandan da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de rotası belirleniyor.

YAKINDAN TAKİP

Bahçeli, hem MHP'nin hem de Cumhur İttifakı'nın aday çıkardığı il ve ilçelere gidecek. Söz konusu il ve ilçelerde teşkilatla da bir araya gelecek olan Bahçeli, seçim çalışmalarını yakından takip edecek.

'SEMBOLİK' BAŞLANGIÇ

Bahçeli, seçim gezilerine de sembolik bir ilçeden başlıyor. MHP lideri, önümüzdeki hafta, Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı ve Cumhur İttifakı'nın MHP adayını destekleyeceği Bilecik'in Söğüt ilçesinden mitinglerine başlayacak.

ADANA, ANTALYA...

Söğüt'ün ardından Bahçeli, AK Parti'nin aday çıkarmayarak MHP'ye destek verdiği Adana, Mersin, Manisa, Kars, Kırklareli, Iğdır ve Osmaniye'yi de ziyaret edecek. Bahçeli'nin ayrıca, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Antalya ve İzmir'e de gitmesi planlanıyor. MHP lideri, ittifak yapılmayan illerde de miting yapacak. Seçim çalışmaları kapsamında gittiği illerde miting yapacak olan Bahçeli, ayrıca teşkilatla da bir araya gelecek. Mitinglerde Cumhur İttifakı için oy isteyecek olan Bahçeli, 31 Mart'ta ittifakın zaferle çıkmasının ülkenin bekası için gerekli olduğuna vurgu yapacak.

Ebru Karatosun