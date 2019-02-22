'Ebe'lere yeni sorumluluk geliyor
|22 Şubat 2019 08:20
|Yazdır
Anne adaylarının doğum ve ağrı korkusu, sezaryen taleplerini arttırırken; Sağlık Bakanlığı, buna karşı yeni bir çalışma başlattı. Bakanlık, obezite ameliyatlarında olduğu gibi sezaryende de denetim mekanizması oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sezaryen, anne ve bebek için problem olduğunu gördüğümüz anda devreye girmesi gereken bir müdahaledir. Hem anne hem bebek açısından keyfi bir işlem olmamalı. Bugünkü durumda sorumluluk tamamen hekimlerin üzerinde gözüküyor.
Biz diyoruz ki ebe de bu süreçte aktif olmalı, bu sorumluluğu paylaşmalıdır. Yani her gebenin bir ebesi olmalı. Eğer tercihe bağlı sezaryen söz konusu ise, bize göre SGK bunu ödememeli. Bununla ilgili ilerleyen dönemlerde bir düzenleme yapılabilir. Bizim bu noktada Sağlık Bakanlığı olarak ebenin sorumluluğunu düzenleyen bir uygulamaya geçmemiz gerekir" dedi. Bakan Koca, kamuda sezaryen doğumun yüzde 41, özelde ise yüzde 71'e çıktığını da sözlerine ekledi.
Damla Peker
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erkeklerin yüzde 60'ı horluyor
21 Şubat 2019 23:50
|Kök hücre bağışlayan doktor hayat kurtardı
21 Şubat 2019 21:08
|'Aşırı terleme tedavi edilebilir bir sorun'
21 Şubat 2019 19:53
|'Öksürük' şikayetiyle gitti vücudundan bakın ne çıktı?
20 Şubat 2019 20:36
|Sağlık Bakanı Koca'dan kızamık açıklaması
20 Şubat 2019 18:12
|Sigara renkleri görme kabiliyetini etkiliyor
20 Şubat 2019 15:30
|Az uyuyanlara kötü haber!
20 Şubat 2019 14:34
|Sigara üremeyi her yönden olumsuz etkiler
20 Şubat 2019 11:43
|Gündüz müdürlük yapıyor, gece de ameliyata gidiyor
20 Şubat 2019 11:35
|Eşarbını bağlamak için ağzına aldığı toplu iğne akciğerine kaçtı
20 Şubat 2019 11:33