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'Sis' deprem habercisi mi?

5 büyüklüğündeki deprem birçok şehri etkiledi. Uzmanlar "Marmara'daki sis ile bir alakası var mı?" sorusuna "İkisi ayrı olay" cevabını verdi
 22 Şubat 2019 07:15
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'Sis' deprem habercisi mi?

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde önceki gün saat 21.23'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yaklaşık 45 saniye sürdü. Yerin 5,95 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, yüzeye yakın bir noktada yaşandığı için çok güçlü hissedildi. Ölen ya da yaralanan olmazken 21 kişi korkuya kapılarak hastanelere başvurdu. Ardından bölgede en büyüğü 3.6 olan 50'den fazla deprem oluştu. Yetkililerin uyarısı doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köylerinde vatandaşlar, geceyi sokakta geçirdi. Ateş yakıp üzerlerine battaniye alarak ısınmaya çalışan köylülerin, büyük korku yaşadığı görüldü. İlçede dün, ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

"DAHA BÜYÜĞÜNÜ TETİKLEMEZ"

Bu arada depremi, Çanakkale'nin yanı sıra İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Edirne de hissetti. İstanbul'da son günlerde oluşan sisin depremle ilişkilendirilmesi kafalarda soru işaretine sebep oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Mikdat Kadıoğlu, depremin sis tabakası ile alakasının olmadığını söyledi. Sis perdesinin sadece deniz yüzeyinde ortaya çıkmasının meteorolojik bir olay olduğunu belirten Kadıoğlu "Sis olayı soğuk su ile sıcak havanın yoğuşmasından kaynaklanmaktadır. Ve bu normal bir doğa hareketidir. Sis dalgası ile deprem arasında bağlantı kurulamaz" diye konuştu. Prof. Dr. Orhan Tatar da, olası Marmara depreminin tetiklenmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Şiddet: VI

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, depremle ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu. Başkanlık, depremin maksimum şiddetinin "VI" olarak ölçümlendiğini söyledi. Peki "VI" ne ifade ediyor. VI, 'herkes tarafından hissedilir ve korku verir. Bazı ağır mobilyalar hareket eder; sıvalarda dökülmeler gözlenir. Genel olarak hafif hasarla sonuçlanır' anlamına geliyor.

YİNE ŞUBAT AYI YİNE AYVACIK

Çanakkale Ayvacık'taki depremde can kaybı yaşanmadı ancak birçok yapı zarar gördü. 12 köyde, 2 cami, 2 cami minaresi, 1 okul, 35'i yıkık, 60'ı da ağır olmak üzere toplam 192 konutta hasar tespit edildi. Ayvacık Kaymakamlığı tarafından tertip edilen ekip, depremden etkilenen binaların yıkımına başladı. Konuya ilişkin konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Görüyoruz ki deprem ülkemizin çok önemli bir gerçeği. Daha önceki gün 81 ilimize bir genelge gönderdik. Riskli ne kadar yapı varsa dönüştüreceğiz. Bu gibi yapıları 3 ay içinde belirleyeceğiz. 2023'e kadar 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Toplam rakam ise, 6,7 milyon konut" diye konuştu. Ayvacık'ta 6 Şubat 2017 tarihinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çok sayıda ev yıkılmıştı.
Türkiye
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