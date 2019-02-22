AK Parti'nin meclis başkan adayı belli oldu
|22 Şubat 2019 08:12
|Yazdır
CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında şu bilgileri aktardı:
"Mustafa Şentop bugün Cuma namazının ardından başvurusunu yapacak. Süreç Pazar günü tamamlanacak. Meclis toplanarak yeni başkanı seçecek. Pazar günü saat 16.00 - 17.00 gibi yeni Meclis Başkanı belli olacak. MHP de koşulsuz destek vereceğini belirtmişti. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı ile de görüştü. Bugün aday olacak. MHP'nin de desteği olduğu için üçüncü tur itibariyle Mustafa Şentop'un yeni Meclis Başkanı olması bekleniyor..."
AK PARTİ TBMM BAŞKAN ADAYI MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?
Mustafa Şentop, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katıldı ve ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Milletvekilliği döneminde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda partisini temsilen görev yaptı. 30 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilen 4. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağan Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MYK) üyesi seçildi ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı oldu. Genel Başkan Yardımcılığı görevi 12 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen 5. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağan Kongresi sonrası bitti. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi.[3][4]
24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde Tekirdağ milletvekili seçildi. 8 Temmuz 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili seçildi.
İyi düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Enerji Bakanı'ndan köylere 'gaz' müjdesi
22 Şubat 2019 08:30
|Pakistan İçişleri Bakanı Afridi: Erdoğan ümmetin lideridir
22 Şubat 2019 08:25
|Gezi'nin organizatörleri Soros'la görüştüler
22 Şubat 2019 08:05
|Beyaz Saray açıkladı: 200 asker Suriye'de kalacak
22 Şubat 2019 07:55
|Erdoğan'ın hayali dünyaya örnek oldu
22 Şubat 2019 07:40
|Bahçeli, seçim gezilerine Söğüt'ten başlıyor
22 Şubat 2019 07:35
|Kocamaz için adaylıktan çekilen DP'li: Önemli olan vatana hizmettir
22 Şubat 2019 06:50
|Ekonomide düzenlemeler içeren teklif meclisten geçti
22 Şubat 2019 06:40
|ABD'nin 'S-400 alerjisi' nereye gidiyor?
22 Şubat 2019 06:10
|Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik
22 Şubat 2019 04:56