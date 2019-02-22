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AK Parti'nin meclis başkan adayı belli oldu

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na Mustafa Şentop'u aday göstereceğini bildirdi
 22 Şubat 2019 08:12
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AK Parti'nin meclis başkan adayı belli oldu

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Mustafa Şentop bugün Cuma namazının ardından başvurusunu yapacak. Süreç Pazar günü tamamlanacak. Meclis toplanarak yeni başkanı seçecek. Pazar günü saat 16.00 - 17.00 gibi yeni Meclis Başkanı belli olacak. MHP de koşulsuz destek vereceğini belirtmişti. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı ile de görüştü. Bugün aday olacak. MHP'nin de desteği olduğu için üçüncü tur itibariyle Mustafa Şentop'un yeni Meclis Başkanı olması bekleniyor..."

AK PARTİ TBMM BAŞKAN ADAYI MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

Mustafa Şentop, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katıldı ve ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Milletvekilliği döneminde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda partisini temsilen görev yaptı. 30 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilen 4. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağan Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MYK) üyesi seçildi ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı oldu. Genel Başkan Yardımcılığı görevi 12 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen 5. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağan Kongresi sonrası bitti. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi.[3][4]

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde Tekirdağ milletvekili seçildi. 8 Temmuz 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili seçildi.

İyi düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.
CNN Türk
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