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Deniz Çakır'a yine yargı yolu göründü

Bir AVM'de başörtülü kızları taciz eden oyuncu Deniz Çakır hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan verilen takipsizlik kararı, mağdurların itirazı sonucu kaldırıldı
 22 Şubat 2019 08:00
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Deniz Çakır'a yine yargı yolu göründü

Deniz Çakır hakkında bir AVM'de başörtülü kızlara sarf ettiği sözler yüzünden başlatılan soruşturma, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan da yürütülecek. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından yürütülen soruşturmada, yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle oyuncu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Çakır hakkında, 'dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçundan başlatılan soruşturma ise devam ediyordu.

Müştekilerin takipsizlik kararıyla ilgili Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptıkları itiraz, karara bağlandı. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdi. Böylece savcılık, Çakır hakkında TCK'nın 125/3-b maddesi uyarınca yürütülen 'dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçu yanı sıra, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan da soruşturmaya devam edecek.

Olayın yaşandığı kafenin iki çalışanı ifadelerinde Çakır'ı yalanlamıştı. Olaya ilişkin ses kaydı ve görüntüler de ortaya çıkmış, Çakır'ın ifadesi ile örtüşmeyen hal ve hareketlerde bulunduğu anlaşılmıştı.

NAZİF KARAMAN

Sabah
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