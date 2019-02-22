Gezi'nin organizatörleri Soros'la görüştüler

Aralarında iş adamı Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Gezi Parkı olaylarını konu alan iddianamede şüphelilerden firari eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkındaki suçlamalar belli oldu. Dündar'ın incelenen HTS kayıtlarına göre Memet Ali Alabora ile 15 Haziran 2013'ten 16 Haziran 2013 tarihleri arasında toplamda 6 iletişim kaydı yer aldığı belirlendi. Dündar'ın Osman Kavala ile ise 14 Mart 2013 ve 14 Haziran 2013 tarihleri arasında toplamda 33 defa iletişime geçtiği belirlenirken iddianamede bu veriyle ilgili şu değerlendirme yapıldı: "Bu suretle Dündar'ın izah edildiği üzere Gezi kalkışması başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve faaliyetler yürüttüğü anlaşılmaktadır."

AYAKLAN İSTANBUL'LA BAŞLADI

Gezi Parkı kalkışmasının 2011 yılında 'Ayaklan İstanbul' adıyla Taksim'de çekilen video görüntüleriyle planlamasına başlandığına dikkat çekildi. İddianamede, Gezi Parkı olaylarının sosyal medyada yayılış biçimi, olayı başlatan ve yayılmasında rol oynayan aktörler, uluslararası aktörlerden destek alan şahıslarca bilinçli bir şekilde yönlendirildiğini ve yönetildiği ifade edildi. Bu durumun söz konusu olayı 'planlı bir senaryo' olarak gösterdiğine dikkat çekilen iddianamede, Gezi Parkı eylemlerinin gelişi güzel ortaya çıkmadığı, bir organizasyon dahilinde sistemli ve planlı olarak yürütüldüğü anlatıldı.

RGANİZATÖR VE FİNANSÖR

Eylemlerin amacının tüm yurda kaos ve kargaşa ortamını oluşturmak olduğu vurgulanırken, Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarında önemli bir aktör olan George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Vakfı üyesi Osman Kavala'nın eylemin organizatör ve finansörü olduğu ifade edildi.

ÖRGÜTLERİ EYLEME ÇEKTİ

İddianameye göre Dündar ve Alabora, Kavala'nın yönlendirmeleri doğrultusunda olayların örgütlenmesini gerçekleştirdi. İkili olayların alevlendirilmesi için Twitter üzerinde örgütlenme gerçekleştirdi. PKK, DHKP-C, MLKP gibi sol terör örgütü üye ve yandaşlarını Oyuncular Sendikası aracılığı ile tiyatro ve sinema oyuncularını etki ajanlığı yaparak sokak eylemlerine çekilmeye çalışıldı.

GÖRÜŞMELER TESPİT EDİLDİ

GEORGE Soros ve Alman Vakfıyla irtibat konularının görüşüldüğü, konuyla ilgili Guardian Vakfı'ndan bazı şahıslarla görüşmeler yapıldığı dinlemeye takılan telefon görüşmelerinden tespit edildi. İddianameye göre şüpheliler koordineli bir şekilde hareket etti. Kavala, Taksim Dayanışması, Taksim Platformu gibi örgütlenmeleri kontrol ederek yönlendirdi. Sanatçı, siyasetçi ve birçok meslek grubu içerisinde olan kişilerle toplantılar yaptı. AB, Avrupa Komisyonu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi yerde görevli şahıslarla görüşmeler yaparak Gezi ile ilgili kamuoyu oluşturulması içim çalışmalar düzenledi. Bu amaçla sergi, panel düzenleyerek, film ve video gibi materyaller ürettikleri kaydedildi.

MERİÇ NEHRİ'NE ATLADI, KAYBOLDU

EDİRNE'DE Meriç Nehri'ne atlayan FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısı kayboldu. Alınan bilgiye göre, Elçili köyü mezarlığı yakınlarında bir sırt çantası bularak arama çalışması başlatan jandarma, Meriç Nehri'ne doğru kaçan bir kişiyi fark ederek dur ihtarında bulunuldu. Ancak şüpheli nehre atlayıp gözden kayboldu. Çantaki evraklardan şüphelinin komiser yardımcısı olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen ve FETÖ/ PDY'ye üye olmak suçundan dosyası bulunan Selami K. (44) olduğu belirlendi. Yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirtilen Selami K'nın aranmasına devam ediliyor.

NAZİF KARAMAN