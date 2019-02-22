İTO Başkanı: BES'te yüzde 5 kesinti çok yüksek
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç düşük gelir gruplarının BES için belirlenen yüzde 5 oranın, kendileri için çok yüksek olduğunu açıkladı.
|22 Şubat 2019 08:35
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İTO Başkanı: BES'te yüzde 5 kesinti çok yüksek
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç yapmış oduğu açıklamada, tasarrufun milli bir politika olakar belirlenmesinin gerekli olduğu, tasarruf için kurulan bireysel emeklilik sisteminin (BES) uygulanması gerektiğini belirtti.
Avdagiç açıklamasının devamında BES uygulamasındaki miktarı çok buldu. BES katkısının yüzde 5 olarak belirlenmesi özellikle düşük gelir grubundaki insanları zor durumda bırakabileceği, bu orana hemen hemen tamam demelerinin çok gerçekçi olmadığını beyan etti.
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