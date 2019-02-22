İTO Başkanı: BES'te yüzde 5 kesinti çok yüksek

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç yapmış oduğu açıklamada, tasarrufun milli bir politika olakar belirlenmesinin gerekli olduğu, tasarruf için kurulan bireysel emeklilik sisteminin (BES) uygulanması gerektiğini belirtti.

Avdagiç açıklamasının devamında BES uygulamasındaki miktarı çok buldu. BES katkısının yüzde 5 olarak belirlenmesi özellikle düşük gelir grubundaki insanları zor durumda bırakabileceği, bu orana hemen hemen tamam demelerinin çok gerçekçi olmadığını beyan etti.