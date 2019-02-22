KHK ile ihraç edilenlere destek eylemlerine 'beraat' kararı

KHK ile ihraç edildikten sonra eylem yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek açıklamalarında bulunan 12 sanığın yargılandığı davada mahkeme sanıklara beraat kararı verdi. Savcılığın itiraz ettiği beraat kararında "Güvenlik güçlerinin gerekçe göstermeksizin söz konusu toplantının ve gösterinin dağılmasını istemesi hukuka aykırı, keyfi' olduğu ifade edildi.

Olayın geçmişi: 8 Eylül 2017 tarihinde KHK ile ihraç olan öğretmenler Gülmek ve Özakça'ya destek için bir grup Yüksel caddesinde basın açıklaması yapmak istemşiti. Haklarında 'ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlamasıyla Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.