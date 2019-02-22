Rota virüsü Suriyelilerden mi geldi? Bakan açıkladı

TBMM'de, Sağlık Bakanı'nın cevaplanması istenilen bir soru önergesinde, Türkiye'de son 5 yılda rota virüsünün vakalarının arttığı, bu virüsün Suriye'den göç almaya başladığından itibaren görüldüğü iddialarına ilişkin soru önergesi yöneltildi.

Söz konusu iddialara ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzalı cevabi yazıda; "Rota virüslerinin kontamine su ve gıdalarla bulaşabileceği gibi dışkı ile kirlenmiş eller, çeşitli eşyalar ve oyuncaklarla kişiden kişiye direkt ya da endirekt temasla da bulaşabileceğini belirterek, Rota virüs enfeksiyonunu vakalarının görülmesinin Suriyeli vatandaşlarımızla herhangi bir ilgisi yoktur" denildi.