İstanbul'da 295 muvazzaf askere gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi
|22 Şubat 2019 09:14
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör ve sabit kontörlü hat kullandığı tespit edilen aralarında 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen ve 8 teğmenin bulunduğu 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullananlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler tespit edildi.
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