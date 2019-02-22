İki polisi yaraladı, 'Hiçbir şey hatırlamıyorum' dedi
|22 Şubat 2019 09:27
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Adana'da uygulama yapan polislerin bulunduğu yere tersten girip, ikisi polis 3 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan sürücü yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı.
Kaza önceki gece merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli yunus polislerinin sabit nokta uygulaması yaptığı sırada, kamyonet ters yönden gelip polislere çarpıp kaçtı. Kazada polis memurları Hakan Özmen (30), Eray Gezgin (30) ile vatandaş Ömer Sertkaya yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis memurlarından Hakan Özmen ile vatandaş Ömer Sertkaya'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer polis memuru ise taburcu oldu.
Olaydan sonra harekete geçen ekipler kamyonetin kaçış güzergahı boyunca arama yaptı. Polis aracı Yurt Mahallesi'nde buldu. Kamyonet çevresinde aramayı sürdüren ekipler, sürücüsü olduğu belirlenen Mahmut G. ve yanındaki 3 kişiyi yakaladı. Yapılan alkol muayenesinde sürücü G.'nin 200 promil alkollü olduğu belirlendi. G.'nin ifadesinde hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı
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