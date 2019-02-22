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Ahmet Kural'dan NASA'ya cevap: Mahkemem var gelemem

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yagılaması devam ederken, 2033'te Mars'a gerçekleştirmeyi planladığı ilk insanlı seferi için 'komik' astronotlar aradığını duyuran Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ne yönelik olarak "Mahkemem var, bir yere gidemem" dedi
 22 Şubat 2019 09:36
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Ahmet Kural'dan NASA'ya cevap: Mahkemem var gelemem

BBC'nin haberine göre, kurumun komik bir kişinin ekiplerin gergin ortamlara baş etmesini kolaylaştıracağına işaret eden araştırmalara dayanarak dört astronot grubuyla çalışma yürüttüğü açıklandı.

NASA'nın araştırmasına öncülük eden Florida Üniversitesi'nden antropolog Prof. Jeffrey Johnson, "Mars yolculuğu gibi, sınırlı bir alanda uzun bir süre kalmak sinirleri yıpratıyor. Bu nedenle uzay aracında, işlerin normal seyrinde yürümesi için ekibin moralini yüksek tutacak birine ihtiyacınız var" dedi.

Johnson, Antarktika'da dört yıl süren araştırmaları sonunda, "komik, lider, ahbap, hikaye anlatıcı, uzlaştırıcı ve dert ortağı" gibi karakterlerin ekipleri birleştirdiği ve işlerin daha iyi yürümesi sağladığı sonucuna vardığını belirtti.

Sabah'ta yer alan habere göre NASA'nın bu açıklamasına yanıt, sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural'dan geldi.

Kural, yeni projeleri ile ilgili olarak Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir ile bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilerle 'şakalaştı.'

Gazeteciler, Cemcir ve Kural'a "NASA, Mars'a komik insanları gönderecekmiş, gitmek ister misiniz?" sorusunu yöneltti. Cemcir, "O kadar uzak mesafeyi tek başıma gidemem, Ahmet gelirse düşünebilirim. Mars bizi kaldırır mı, emin değilim" yanıtını verirken Kural, "Benim mahkemem var, bir yere gidemem" ifadesini kullandı.
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