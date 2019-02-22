1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 22 Şubat 2019 09:41
Yazdır
Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,3250 5,3260
Avro 6,0420 6,0430
Sterlin 6,9210 6,9560
ANKARA
ABD Doları 5,2950 5,3450
Avro 5,9950 6,0550
Sterlin 6,8450 6,9930

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa güne yükselişle başladı
22 Şubat 2019 10:08		 Gram altın güne düşüşler başladı
22 Şubat 2019 10:05
Dolar dalgalı seyrini sürdürüyor
21 Şubat 2019 20:28		 Borsa günü yükselişle tamamladı
21 Şubat 2019 18:24
Çeyrek altın ne kadar?
21 Şubat 2019 17:35		 Dolar ne kadar?
21 Şubat 2019 17:24
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
21 Şubat 2019 13:14		 Çeyrek altın ne kadar?
21 Şubat 2019 12:47
Gün ortası döviz fiyatları
21 Şubat 2019 12:07		 Gram altın yükselişte, 229 TL
21 Şubat 2019 10:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'nin meclis başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun resmini gösterdiği kadın şikayetçi oldu
Uludağ Üniversitesi'ndeki hülle atamalar Sayıştay raporuna girdi
Poşete depozito geliyor
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Vedat Bilgin atandı
'Ebe'lere yeni sorumluluk geliyor
Kocamaz için adaylıktan çekilen DP'li: Önemli olan vatana hizmettir
İstanbul'da 295 muvazzaf askere gözaltı kararı
KHK ile ihraç edilenlere destek eylemlerine 'beraat' kararı
'Öğretmen, oğlumu sınıfta istemiyor'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dr zakir naik 1
aşk 1
sakalın memur bırakması 3
erkek kusarak gider 4
alanyaspor 2
kendi kararlarını alabilmek maliyetli bir şeydir 1
kendinle barışık olmak 1
lgbt'ler pusarak gider 1
gök kubbede hoş bir sada bırakmak 1
sigarayı bıraktıran ilaçlar 3
SON İLANLAR
Vakıflar Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Aksaray Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Troas Bölgesi Belediyeler Katı Atık Yönetimi Geçici İşçi Alım İlanı
Gölhisar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Kaymek 2 İşçi Alacak
Bursa Keles Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam