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CHP: Ankara'da 5-6, İstanbul'da 1-2 puan öndeyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ankara ve İstanbul'da önde olduklarını açıkladı.
 22 Şubat 2019 10:00
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CHP: Ankara'da 5-6, İstanbul'da 1-2 puan öndeyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gazete Duvar'a açıklamalarda bulundu.

Torun, Ankara ve İstanbul'da adaylarımız çok başarılı, kişisel oyları parti oylarının önüne geçti. Seçmen anketlerde, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu diyor dedi.

Torun, Ankara'da 5-6 puan, İstanbul'da da 1-2 puan önde olduklarını iddia etti.
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