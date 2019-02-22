1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın güne düşüşler başladı

Gram altın 226,6 lira, çeyrek altın 371 lira ve Cumhuriyet altını 1.517 liradan işlem görüyor
 22 Şubat 2019 10:05
Yazdır
Gram altın güne düşüşler başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 226,6 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü 227,4 lira seviyesinde tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 226,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını 1.517 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,13 artışla 1.325,41 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının 222-227 lira bandında kalmaya devam edebileceğini belirterek, "Gram altında düşüşlerin kalıcı olmayacağını, 227 liranın altına sarkmalar alım için uygun fırsatlar sunduğunu anımsatmak isteriz. Yıl başından bu yana iki kez 230 lirayı test eden altının gram fiyatının sonraki rallisinde 250 liranın hedef olduğunu öngörüyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden Memiş, Avrupa Merkez bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa güne yükselişle başladı
22 Şubat 2019 10:08		 Güne başlarken döviz fiyatları
22 Şubat 2019 09:41
Dolar dalgalı seyrini sürdürüyor
21 Şubat 2019 20:28		 Borsa günü yükselişle tamamladı
21 Şubat 2019 18:24
Çeyrek altın ne kadar?
21 Şubat 2019 17:35		 Dolar ne kadar?
21 Şubat 2019 17:24
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
21 Şubat 2019 13:14		 Çeyrek altın ne kadar?
21 Şubat 2019 12:47
Gün ortası döviz fiyatları
21 Şubat 2019 12:07		 Gram altın yükselişte, 229 TL
21 Şubat 2019 10:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'nin meclis başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun resmini gösterdiği kadın şikayetçi oldu
Uludağ Üniversitesi'ndeki hülle atamalar Sayıştay raporuna girdi
Poşete depozito geliyor
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Vedat Bilgin atandı
'Ebe'lere yeni sorumluluk geliyor
Kocamaz için adaylıktan çekilen DP'li: Önemli olan vatana hizmettir
İstanbul'da 295 muvazzaf askere gözaltı kararı
KHK ile ihraç edilenlere destek eylemlerine 'beraat' kararı
'Öğretmen, oğlumu sınıfta istemiyor'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ihanet 1
bahçeli'nin fenerbahçe'yi aşağılaması 2
Milliyetçi hareket partisi MHP 8
kendinle barışık olmak 1
çocuk koşarak gider 1
saat takmak 5
zillet 2
kadın gibi kadın 6
13 2
Slendergray 1
SON İLANLAR
Vakıflar Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Aksaray Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Troas Bölgesi Belediyeler Katı Atık Yönetimi Geçici İşçi Alım İlanı
Gölhisar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Kaymek 2 İşçi Alacak
Bursa Keles Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam