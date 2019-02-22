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TUS ve STS'ye girecek adaylara 'saat' uyarısı

ÖSYM tarafından pazar günü yapılacak 2019-TUS 1. Dönem Temel Tıp Bilimleri ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Aşama Sınavı'nda adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı
 22 Şubat 2019 08:28
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TUS ve STS'ye girecek adaylara 'saat' uyarısı

TUS ve STS'ye girecek adaylara "saat" uyarısı

- ÖSYM tarafından pazar günü yapılacak 2019-TUS 1. Dönem Temel Tıp Bilimleri ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Aşama Sınavı'nda adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı

- Ayrıca 2019-TUS 1. Dönem Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Aşama sınavlarında da adayların saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), pazar günü yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için adaylara saat uyarısında bulunuldu.

ÖSYM'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, 24 Şubat'ta uygulanacak 2019-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Aşama sınavında adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

Duyuruda ayrıca 2019-TUS (1. Dönem) Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Aşama sınavlarında da adayların saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı da kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Anadolu Ajansı
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