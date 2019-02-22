Tarım Bakanı: Tarımsal kredi borçları yapılandırılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacak" dedi
|22 Şubat 2019 10:21
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