Kurulan yeni şirket sayısında büyük artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 30,24 artarak 9 bin 535 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 5,95 azaldı ve 2 bin 211 olarak belirlendi.

Kurulan şirket sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,18, kapanan şirket sayısı yüzde 12,84 azalış gösterdi.