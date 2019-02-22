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Kurulan yeni şirket sayısında büyük artış

Kurulan şirket sayısı ocakta bir önceki aya göre yüzde 30,24 artarak 9 bin 535'e ulaştı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5,95 azalarak 2 bin 211 olarak kayıtlara geçti
 22 Şubat 2019 10:22
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Kurulan yeni şirket sayısında büyük artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 30,24 artarak 9 bin 535 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 5,95 azaldı ve 2 bin 211 olarak belirlendi.

Kurulan şirket sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,18, kapanan şirket sayısı yüzde 12,84 azalış gösterdi.
Anadolu Ajansı
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