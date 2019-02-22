FETÖ şüphelisi astsubay gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Sivas'ta bir muvazzaf asker gözaltına alındı
|22 Şubat 2019 10:23
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt içi haberleşmede ankesörlü veya sabit hat kullananlara yönelik soruşturma çerçevesinde Astsubay M.K. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Sivas 5. Eğitim Tugay Komutanlığında görevli M.K, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen M.K, emniyete götürüldü.
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