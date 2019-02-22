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'Banka görevlisi' yalanıyla vatandaşı dolandıran çete üyeleri yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran bir suç şebekesi daha çökertildi. Dolandırıcılık şebekesine İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'daki yapılan baskında 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi
|22 Şubat 2019 10:44
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