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'Banka görevlisi' yalanıyla vatandaşı dolandıran çete üyeleri yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran bir suç şebekesi daha çökertildi. Dolandırıcılık şebekesine İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'daki yapılan baskında 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi
 22 Şubat 2019 10:44
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'Banka görevlisi' yalanıyla vatandaşı dolandıran çete üyeleri yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran bir suç şebekesi daha çökertildi. Dolandırıcılık şebekesine İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'daki yapılan baskında 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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