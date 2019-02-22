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OPTİMAR'a göre Mersin'de MHP, İstanbul'da AK Parti önde

OPTİMAR'ın , İstanbul ve Mersin'de 10-12 Şubat 2019 tarihleri arasında 1080 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre halkın Büyükşehir Belediyesi için oy tercihleri
 22 Şubat 2019 11:09
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OPTİMAR'a göre Mersin'de MHP, İstanbul'da AK Parti önde

OPTİMAR İstanbul ve Mersin Büyükşehir Belediye seçimleri hakkında yapmış olduğu anket sonuçlarını açıkladı.

Mersin'de 10-12 Şubat 2019 tarihleri arasında 1080 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz araştırma sonuçlarına göre Mersin halkının Büyükşehir Belediyesi için oy tercihleri.

OPTİMAR İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri hakkında yapmış olduğu anket sonucunu açıkladı.

İstanbul'da 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 3012 kişiyle yüz yüze anket uygulaması yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz araştırmamızın sonuçlarına göre İstanbul halkının 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere ilişkin oy tercihleri.

Memurlar.Net
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