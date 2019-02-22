1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay'dan 'müstehcenlik suçu' kriteri

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunundaki "müstehcenlik" suçunun oluşabilmesi için müstehcen ürünlerde mutlaka çocuk kullanılmasının zorunlu olmadığına karar verdi. Daire, çocuk izlenimi uyandıran veya uyandıracak şekilde konuşan, giyinen, hareket eden bir kişinin cinsel olarak kullanılması veya çizgi film, animasyon ve çizgi roman gibi yapay nitelikteki ürünlerde çocuk imajının kullanılması halinde de suçun oluşacağına hükmetti
 22 Şubat 2019 11:24
Yazdır
Yargıtay'dan 'müstehcenlik suçu' kriteri

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunundaki "müstehcenlik" suçunun oluşabilmesi için müstehcen ürünlerde mutlaka çocuk kullanılmasının zorunlu olmadığına karar verdi. İzmir'de müstehcen içerikli CD üretmek ve satmak suçundan hakkında dava açılan bir kişi İzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Sanıkta ele geçirilen CD'ler üzerinde yapılan incelemede, görüntülerin bir kısmında "pedofili" amacı güden "okullu" başlığı altında yaşları tahmin edilemeyen kişilerle cinsel ilişki içeren görüntüler bulunduğu tespit edildi. Mahkeme sanığa, TCK'nin 226'ncı maddesinde düzenlenen "müstehcen içerikli CD'leri içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz etmek" suçundan ceza verdi. Yerel mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 18. Ceza Dairesine geldi.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, sanığın eylemiyle "Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" düzenlemesini içeren 226/3. maddesindeki suçu işlediği kanısına vardı. Gerekçede, bu suçun oluşabilmesi için müstehcen ürünlerde mutlaka çocuk kullanılmasının zorunlu olmadığına vurgu yapıldı.

Çocuk izlenimi uyandıran veya uyandıracak şekilde konuşan, giyinen, hareket eden bir kişinin cinsel olarak kullanılması veya çizgi film, animasyon ve çizgi roman gibi yapay nitelikteki ürünlerde çocuk imajının kullanılması halinde de suçun oluşacağına hükmedildi. Bu gerekçelerle yerel mahkeme kararında eksik ceza tayin edildiği sonucuna varan Daire, aleyhe temyiz olmadığından yerel mahkeme kararını bozmadı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Evli adamın 'senden hoşlanıyorum' demesi taciz sayıldı
20 Şubat 2019 11:37		 Yargıtay'dan emsal 'estetik' kararı
19 Şubat 2019 13:15
Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı yeniden Dirim oldu
18 Şubat 2019 18:57		 Karşılıksız çeke işlem yapmayan bankacıya şok
17 Şubat 2019 21:22
Yargıtay Genel Kurulu'ndan 'Devrim' kararı
16 Şubat 2019 11:17		 'Bağımsız, konusunda uzman, güvenilir bilirkişilere ihtiyaç var'
13 Şubat 2019 12:26
Yeniden seçilen Başkan Cirit: Yargıya güveni daha da yükseklere çıkaracağız
11 Şubat 2019 12:09		 Yargıtay Başkanı Cirit yeniden seçildi
11 Şubat 2019 10:42
Gürültü yapan komşuya 3 bin lira para cezası
10 Şubat 2019 11:39		 Yargıtay'dan kart borçlularına kötü haber
09 Şubat 2019 09:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'nin meclis başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun resmini gösterdiği kadın şikayetçi oldu
Uludağ Üniversitesi'ndeki hülle atamalar Sayıştay raporuna girdi
Poşete depozito geliyor
'Öğretmen, oğlumu sınıfta istemiyor'
Kocamaz için adaylıktan çekilen DP'li: Önemli olan vatana hizmettir
KHK ile ihraç edilenlere destek eylemlerine 'beraat' kararı
İstanbul'da 295 muvazzaf askere gözaltı kararı
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Vedat Bilgin atandı
'Ebe'lere yeni sorumluluk geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evdeki tüm tamirat işlerini yapabilen insan 3
hatırlamak 3
ankara 8
ihanet 1
kendi kararlarını alabilmek maliyetli bir şeydir 1
lgbt'ler pusarak gider 1
20.02.2019 çanakkale depremi 2
uzun süre evde yalnız kalan evli erkek 2
komik 2
bize her yer trabzon 3
SON İLANLAR
Vakıflar Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Aksaray Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Troas Bölgesi Belediyeler Katı Atık Yönetimi Geçici İşçi Alım İlanı
Gölhisar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Kaymek 2 İşçi Alacak
Bursa Keles Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam