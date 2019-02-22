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Aksaray Üniversitesi medya akademisi 28 Şubat paneli ile başlıyor

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği ile Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından açılan "Medya Akademisi" Cumartesi günü eğitimlerine başlıyor
 22 Şubat 2019 11:00
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Aksaray Üniversitesi medya akademisi 28 Şubat paneli ile başlıyor

Aksaray Medya Akademisi 28 Şubat Paneli İle Açılıyor

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği ile Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından açılan "Medya Akademisi" Cumartesi günü eğitimlerine başlıyor.
UMED ve Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından açılan Medya Okulu'nda, medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor. Söz konusu eğitimler ise öğrencilere ücretsiz olarak veriliyor.

Aksaray'da ilk kez açılacak olan Medya Akademisi'nde ayrıca, öğrencilerin algı gücünü artırmak, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri amacıyla deneyim paylaşımı da yapılacak. Derslere sürekli katılım sağlayan ve başarılı olan öğrencilere 5 haftalık eğitimin sonunda sertifika verilecek.

-28 Şubat medyası masaya yatırılıyor-

Derslerin başlayacağı Cumartesi günü ayrıca UMED ve Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından "28 Şubat'ın suç ortağı medya" başlıklı bir panel düzenlenecek. Panelin Moderatörlüğünü Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin yapacak, gazeteciler Kenan Kıran, Kemal Gümüş ve Yakup Köse sunumlar gerçekleştirecek. Ankara ve İstanbul'dan gazetecilerinde misafir olarak katılacağı "28 Şubat'ın suç ortağı medya" paneli Aksaray Üniversitesi Merkez derslikler konferans salonunda Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Memurlar.Net
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