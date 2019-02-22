Karabük'te gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
|22 Şubat 2019 11:55
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.Y'nin kentte olduğunu belirledi.
Ekipler, kent merkezindeki bir adrese düzenledikleri operasyonda, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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