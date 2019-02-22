'Kırmızı bülten'le aranan 2 kadın adliyeye böyle getirildi
|22 Şubat 2019 11:59
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak yürüttükleri istihbarat çalışmalarında, bazı örgüt üyelerinin Mudanya ilçesindeki evde saklandığı tespit edildi. Ekipler, 17 Şubat Pazar sabahı erken saatlerde eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, ikisi de 'kırmızı bülten' ile aranan ve yurda giriş yasağı bulunan L.F., üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesiyle, yine hakkında yurda giriş yasağı bulunan Fas asıllı S.D., üzerinde sahte kimlik belgesiyle yakalandı. 2 kadın teröristi evlerinde saklayan ve yardım eden Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. ile M.O.Q. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 DEAŞ'lı teröristin, Suriye'de terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı ve bir süre önce kaçarak Türkiye'ye girdikleri, daha sonra Mudanya'daki evde saklandıkları belirtildi. 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Teröristler L.F. ve S.D. gözaltı süresinin dolmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin sorgularının sürdüğü belirtildi.
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