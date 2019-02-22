Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
'Sahte avukata' şok baskın! Neye uğradığını şaşırdı
Gaziantep'te avukat olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
|22 Şubat 2019 12:03
|Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İncilipınar Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde büro açan Y.E.Ç'nin, avukat olmadığı halde kendisine başvuran kişilerden "avukatlık masrafı" adı altında para aldığını tespit etti.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda Y.E.Ç. gözaltına alındı.
Zanlının ev, iş yeri ve aracında yapılan aramalarda çok sayıda sahte avukat kimliği, sahte avukatlık belgeleri, avukat cübbesi ile benzeri birçok suç unsuru ele geçirildi.
Y.E.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Okula giren pitbull öğrencilere saldırdı: 2 yaralı
22 Şubat 2019 12:40
|Görevi başında cinsel saldırı yapan polise 10 yıl hapis
22 Şubat 2019 11:38
|'Banka görevlisi' yalanıyla vatandaşı dolandıran çete üyeleri yakalandı
22 Şubat 2019 10:44
|Tanker kazasında ölen tanker sürücüsü bir gün önce işe başlamış
22 Şubat 2019 10:28
|İki polisi yaraladı, 'Hiçbir şey hatırlamıyorum' dedi
22 Şubat 2019 09:27
|KHK ile ihraç edilenlere destek eylemlerine 'beraat' kararı
22 Şubat 2019 08:48
|Deniz Çakır'a yine yargı yolu göründü
22 Şubat 2019 08:00
|Şifreleri ortaya çıktı! Piston hazır mı?
21 Şubat 2019 23:21
|Kafasına demir boru düşen işçi öldü
21 Şubat 2019 22:34
|Tarım ilacı içen 2 yaşındaki Şeymanur yoğun bakımda
21 Şubat 2019 21:31