TRT 2 bugün yayın hayatına başlıyor
|22 Şubat 2019 12:04
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Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından izleyici karşısına çıkan TRT 2, birbirinden değerli kültür sanat içeriklerini ekrana taşıyacak. Sinemadan müziğe, resimden edebiyata, tarihten felsefeye kadar birçok alanı konu alan yapımları izleyici ile buluşturacak.
O yapımlardan birkaçı şöyle:
Sinema +, Anjelika Akbar ile Sesler, Film Gibi Hayatlar, Hayat Sanat, Tarih Söyleşileri, Felsefe Söyleşileri, Edebiyat Söyleşileri, Sanat Söyleşileri, Pazar Konseri, Opera Dünyası, Film Önü / Arkası, Karalama Defteri, İhmal Edilebilir Nasihatler, Aramızda Müzik Var, Bir Resim Bir Hikaye, Bir Zamanlar, Çocuklara Yadigar, Destansı Kareler, Eskici, Geleneğin Kalp Atışları, Koleksiyoner, Sarayın Lezzetleri, Sinema Dünyası, Tarihin Ruhu, Türkiye Ekspresi ve Yeryüzleri.
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