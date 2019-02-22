Darbeci sanık imzalı notuna rağmen herşeyi inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin askeri kanadındaki planlayıcıları ve icracılarından oluşan sözde yurtta sulh konseyinin üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç, darbe bildirilerindeki imzasına ve sırt çantasında bulunan, "Canım esim, seni gercekten her seyden cok sevdim. Ama bu baskaldırıyı yapmasaydım da beni hayatımın sonuna kadar hapse atacaklardı, beni affet." notuna rağmen örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleri inkar etti

Darbeci sanık imzalı notuna rağmen herşeyi inkar etti Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin askeri kanadındaki planlayıcıları ve icracılarından oluşan sözde yurtta sulh konseyinin üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç, darbe bildirilerindeki imzasına ve sırt çantasında bulunan, "Canım esim, seni gercekten her seyden cok sevdim. Ama bu baskaldırıyı yapmasaydım da beni hayatımın sonuna kadar hapse atacaklardı, beni affet." notuna rağmen örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleri inkar etti 22 Şubat 2019 12:07 Devamını gör