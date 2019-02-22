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UYAP sisteminde görev alan FETÖ şüpheli tutuklandı

Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
 22 Şubat 2019 12:11
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UYAP sisteminde görev alan FETÖ şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İlamat Ve İnfaz Masasının kararı doğrultusunda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) projesinde yer alan ve hakkında FETÖ /PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan A.Y. isimli şüpheli ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda Karabük'te yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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