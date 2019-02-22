UYAP sisteminde görev alan FETÖ şüpheli tutuklandı
Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
|22 Şubat 2019 12:11
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İlamat Ve İnfaz Masasının kararı doğrultusunda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) projesinde yer alan ve hakkında FETÖ /PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan A.Y. isimli şüpheli ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda Karabük'te yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Darbeci sanık imzalı notuna rağmen herşeyi inkar etti
22 Şubat 2019 12:07
|'Kırmızı bülten'le aranan 2 kadın adliyeye böyle getirildi
22 Şubat 2019 11:59
|Karabük'te gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
22 Şubat 2019 11:55
|Ağrı'da FETÖ operasyonu: 11 zanlıdan biri tutuklandı
22 Şubat 2019 11:45
|Balıkesir'de FETÖ'cü asteğmen yakalandı
22 Şubat 2019 10:54
|Reyhanlı saldırısının faillerinden biri yakalandı
22 Şubat 2019 10:37
|FETÖ şüphelisi astsubay gözaltına alındı
22 Şubat 2019 10:23
|Şırnak'ta çok sayıda mühimmat ele geçirildi
21 Şubat 2019 22:38
|Güvenlik konsepti değişiyor: Terör bataklığı kuruyabilir
21 Şubat 2019 20:56
|Kayseri'de 12 eski memur hakim karşısına çıktı
21 Şubat 2019 20:20