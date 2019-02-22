Kayak merkezlerinde son durum
|22 Şubat 2019 12:16
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Kayak merkezleri arasında kar kalınlığı, en fazla, 195 santimetreyle Ergan'da belirlendi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 193, Nemrut'ta 185, Uludağ'da 167, Ilgaz'da 135, Erciyes'te 125, Kartalkaya'da 121, Kartepe'de 119, Palandöken'de 88, Yıldızdağı da 86, Sarıkamış'ta 85, Saklıkent'te 60, Denizli'de 55, Yıldıztepe'de 38, Kop'ta 36, Yalnızçam'da 25, Ladik'te ise 15 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
|
Merkez
|
22.02.2019
|
En düşük
|
En yüksek
|
Davraz
|
ÇB
|
-5
|
4
|
Elmadağ
|
PB
|
-2
|
4
|
Erciyes
|
S
|
-10
|
0
|
Ilgaz
|
P
|
-6
|
2
|
Kartalkaya
|
P
|
-6
|
1
|
Kartepe
|
ÇB
|
-2
|
3
|
Ladik
|
P
|
-3
|
3
|
Nemrut Dağı
|
P
|
-10
|
-3
|
Palandöken
|
PB
|
-10
|
-4
|
Sarıkamış
|
PB
|
-11
|
1
|
Uludağ
|
KY
|
-4
|
2
|
Yıldızdağı
|
S
|
-3
|
2
|
Yıldıztepe
|
P
|
-6
|
4
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