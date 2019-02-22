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Okula giren pitbull öğrencilere saldırdı: 2 yaralı

Çorum'da ortaokula giren pitbull cinsi köpek, öğrencilere saldırdı. Olayda, yaralanan 2 öğrenci ile yaşadıkları korku nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı
 22 Şubat 2019 12:40
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Okula giren pitbull öğrencilere saldırdı: 2 yaralı

Olay, saat 11.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda meydana geldi. Pitbull cinsi köpek, aniden okula girdi. Spor salonuna yönelen köpek, öğrencilere saldırdı. Korku ve panik yaşayan öğrenciler kaçmaya çalıştı. Olayda, 2 öğrenci köpeğin ısırması sonucu yaralandı. İhbar üzerine okula polis, belediye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Spor salonundaki köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanıp, barınağa götürüldü.

Köpeğin ısırması sonucu yaralanan Büşra Ş. (11) ve Berak B. (12) ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis, köpeğin sahibini arıyor.
Anadolu Ajansı
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