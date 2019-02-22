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MEB'den özel okul tabelalarına düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel eğitim kurumlarında okulun resmi adının dışında başka bir isim kullanılamayacağı kararı verildi
 22 Şubat 2019 12:46
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MEB'den özel okul tabelalarına düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel eğitim kurumlarında okulun resmi adının dışında başka bir isim kullanılamayacağı kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme, değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ile yargı kararları doğrultusunda güncellendi.

Yönetmelik ile Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile her tür ve derecedeki resmi, özel okul ve kurumların tanıtım uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmeliğin "tanımlar" maddesinde yer alan "adlandırma tabelaları", "amblem", "kurum", "kurum tanıtım uygulamaları", "logo", "yerleşim planı" ve "yerleşke (kampüs)" ibarelerinde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bakanlıklar Kurum Kimliği Rehberi'nde yer alan Bakanlığa ait görsellere göre düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, Bakanlığın logosu olarak kitap, meşale, ortasında çember içinde Türk bayrağının ay ve yıldızı, çevresinde tarihteki bağımsız 16 büyük Türk devletini simgeleyen 16 yıldızdan oluşan simgesinin kullanılacağı anlatıldı.

Yeni düzenlemede, Milli Eğitim Bakanlığınca, özel eğitim kurumlarında okulun resmi adının dışında başka bir isim kullanılamayacağı hükmüne de yer verilerek mevcut ifadeye açıklık getirildi.

Anadolu Ajansı
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