1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.517,00 lira oldu
 22 Şubat 2019 12:53
Yazdır
Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.517,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 228,40 228,60 227,00 227,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.505,00 1.526,00 1.496,00 1.517,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 208,00 212,00 207,00 211,00
Lira(Tam) Ziynet 1.470,00 1.490,00 1.462,00 1.482,00
Yarım Ziynet 735,00 745,00 731,00 741,00
Çeyrek Ziynet 368,00 373,00 365,00 370,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gün ortası döviz fiyatları
22 Şubat 2019 12:17		 Borsa güne yükselişle başladı
22 Şubat 2019 10:08
Gram altın güne düşüşle başladı
22 Şubat 2019 10:05		 Güne başlarken döviz fiyatları
22 Şubat 2019 09:41
Dolar dalgalı seyrini sürdürüyor
21 Şubat 2019 20:28		 Borsa günü yükselişle tamamladı
21 Şubat 2019 18:24
Çeyrek altın ne kadar?
21 Şubat 2019 17:35		 Dolar ne kadar?
21 Şubat 2019 17:24
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
21 Şubat 2019 13:14		 Çeyrek altın ne kadar?
21 Şubat 2019 12:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'nin meclis başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun resmini gösterdiği kadın şikayetçi oldu
Uludağ Üniversitesi'ndeki hülle atamalar Sayıştay raporuna girdi
Poşete depozito geliyor
'Öğretmen, oğlumu sınıfta istemiyor'
KHK ile ihraç edilenlere destek eylemlerine 'beraat' kararı
Kocamaz için adaylıktan çekilen DP'li: Önemli olan vatana hizmettir
Optimar: İstanbul'da Cumhur, Ankara'da Millet İttifakı önde
İstanbul'da 295 muvazzaf askere gözaltı kararı
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Vedat Bilgin atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iddaa 3
çocuk koşarak gider 1
Milliyetçi hareket partisi MHP 8
şalvar 1
lgbt'ler pusarak gider 1
rick and morty 1
instagram 1
bugün patlıcan yemedim diye kimse ölmüyor 4
saat takmamak 1
sakalın memur bırakması 3
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alacak
Vakıflar Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Aksaray Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Troas Bölgesi Belediyeler Katı Atık Yönetimi Geçici İşçi Alım İlanı
Gölhisar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Kaymek 2 İşçi Alacak
Bursa Keles Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam