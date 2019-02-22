Tarihi projede imzalar atıldı
|22 Şubat 2019 13:02
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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi Sözleşmesi imzalandı.
SSB'de düzenlenen imza törenine, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), TUSAŞ ve savunma sanayisi sektör temsilcileri katıldı.
Sözleşmeye İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat tarafından imza atıldı.
Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi, TSK'nın bu alandaki ihtiyacına yönelik olarak başlatıldı.
Helikopterin teknik özellikleri şöyle:
- 10 ton sınıfında yerini alacak
- 2 adet Turboşaft motora sahip olacak
- Bin 200 kilogramdan fazla faydalı yüke sahip bulunacak
- Tandem kokpitli olacak
- Yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık şartlarında görev yapabilecek
- Çevresel etmenlere dayanıklı olacak
- Yüksek ileri hız limitine sahip olacak
- Gelişmiş elektronik harp ve karşı tedbir sistemleri bulunacak
- Yüksek kalibreli top, yeni nesil 2,75 inç roket, uzun menzilli ve farklı güdüm sistemlerine sahip tanksavar füzeleri ile havadan havaya füze sistemleri olacak.
Anadolu Ajansı, DHA
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