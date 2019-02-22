1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meme kanserini tespit eden kan testi

Alman biliminsanları, meme kanserini tespit eden kan testi geliştirdiğini açıkladı. Araştırmalar testin yüzde 75 başarılı olduğunu gösteriyor
 22 Şubat 2019 13:04
Yazdır
Meme kanserini tespit eden kan testi

Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi'nden araştırmacılar meme kanserini teşhis edebilen bir kan testi geliştirdiğini duyurdu.

Birkaç mililitre kan ile yapılabilen test, vücutta kanser olduğuna işaret eden biyogöstergeleri ölçüyor.

HeiScreen adı verilen testin şu anki tarama teknolojilerinin tespit edemeyeceği aşamadaki kanser hücrelerini de saptayabildiğini gösteriyor.

Kan testi hakkında 500 meme kanseri hastası üzerinde yapılan denemeler, testin yüzde 75 başarılı olduğunu ortaya koydu. Meme kanserine yönelik kan testinin gelecek yıl kullanıma sokulması hedefleniyor.

"YORUM YAPMAK İÇİN ERKEN"

Ancak teste şüpheyle yaklaşanlar da var. Alman Kanser Araştırmaları Merkezi'nden yapılan açıklamada araştırma sonucu hakkında köklü bir bilim dergisinde yayınlanmadan yorum yapmanın spekülatif olacağı vurgulandı.

Düsseldorf Üniversitesi'nin Kadın Hastalıkları Kliniği'ni yöneten Tanja Fehm de haberin heyecan verici olduğunu ancak kan testinin rutin kullanıma alınması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Erken teşhis meme kanserinde hayat kurtan öneme sahip. Erken teşhis sayesinde hastaların yaklaşık yüzde 95'i sağlığına kavuşabiliyor.

2018 yılında 627 bin kadın meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu oran geçtiğimiz yılki kanser ölümlerinin yüzde 15'ine tekabul ediyor.

DW Türkçe
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanı'ndan Yıldız Tilbe'nin isteğine yanıt
22 Şubat 2019 13:29		 İki ailenin 'çapraz nakil' kardeşliği
22 Şubat 2019 09:55
Rota virüsü Suriyelilerden mi geldi? Bakan açıkladı
22 Şubat 2019 09:09		 'Ebe'lere yeni sorumluluk geliyor
22 Şubat 2019 08:20
Erkeklerin yüzde 60'ı horluyor
21 Şubat 2019 23:50		 Kök hücre bağışlayan doktor hayat kurtardı
21 Şubat 2019 21:08
'Aşırı terleme tedavi edilebilir bir sorun'
21 Şubat 2019 19:53		 'Öksürük' şikayetiyle gitti vücudundan bakın ne çıktı?
20 Şubat 2019 20:36
Sağlık Bakanı Koca'dan kızamık açıklaması
20 Şubat 2019 18:12		 Sigara renkleri görme kabiliyetini etkiliyor
20 Şubat 2019 15:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'nin meclis başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun resmini gösterdiği kadın şikayetçi oldu
Uludağ Üniversitesi'ndeki hülle atamalar Sayıştay raporuna girdi
Poşete depozito geliyor
'Öğretmen, oğlumu sınıfta istemiyor'
KHK ile ihraç edilenlere destek eylemlerine 'beraat' kararı
Kocamaz için adaylıktan çekilen DP'li: Önemli olan vatana hizmettir
Optimar: İstanbul'da Cumhur, Ankara'da Millet İttifakı önde
İstanbul'da 295 muvazzaf askere gözaltı kararı
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Vedat Bilgin atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
başarısızlık sonrasında toplantı yapmak 4
sokakta saat kaç diye soranların neslinin tükenmesi 4
iddaa 3
saat takmak 6
bu üyenin profil sayfasına git 3
kadın susarak gider 2
instagram 1
kadın gibi kadın 6
çocuk koşarak gider 1
dr zakir naik 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alacak
Vakıflar Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Aksaray Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Troas Bölgesi Belediyeler Katı Atık Yönetimi Geçici İşçi Alım İlanı
Gölhisar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Kaymek 2 İşçi Alacak
Bursa Keles Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam