Sağlık Bakanı'ndan Yıldız Tilbe'nin isteğine yanıt
|22 Şubat 2019 13:29
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. Bakan Koca, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bakan Koca, "Geçen haftalara göre yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim.
Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da Almanya ve Fransa'da hala etkisini gösteren bir salgın. Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor.
Bununla ilgili grip eylem planımız devrede" dedi.
Bakan Koca, Yıldız Tilbe'nin grip için bedava ilaç isteğiyle ilgili ise "Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi buradan iletmiş oluyorum.
Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu ödüyor ama gripten korunmanın en önemli unsuru elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı" ifadelerini kullandı.
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