FETÖ sanığı 'mahrem imama' hapis cezası
|22 Şubat 2019 13:48
|Yazdır
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün emniyet "mahrem imamları" arasında yer alan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa İsmail Ortak bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı ise hazır bulundu.
Sanık Ortak, savunmasında, "mahrem imam" olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini ve kullanmadığını savunan Ortak, "İddia edildiği gibi örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Ortak'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|500 FETÖ üyesini mahrem imamlara örgüt okulunda zimmetlemişler
22 Şubat 2019 13:13
|Organize şube polislerinin FETÖ davasında ara karar
22 Şubat 2019 13:09
|Gaziantep'te FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası
22 Şubat 2019 12:49
|UYAP sisteminde görev alan FETÖ şüpheli tutuklandı
22 Şubat 2019 12:11
|Darbeci sanık imzalı notuna rağmen herşeyi inkar etti
22 Şubat 2019 12:07
|'Kırmızı bülten'le aranan 2 kadın adliyeye böyle getirildi
22 Şubat 2019 11:59
|Karabük'te gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
22 Şubat 2019 11:55
|Ağrı'da FETÖ operasyonu: 11 zanlıdan biri tutuklandı
22 Şubat 2019 11:45
|Balıkesir'de FETÖ'cü asteğmen yakalandı
22 Şubat 2019 10:54
|Reyhanlı saldırısının faillerinden biri yakalandı
22 Şubat 2019 10:37