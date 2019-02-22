Oyuncu Güven Hokna, DSP'nin Üsküdar adayı
Demokratik Sol Parti (DSP), İstanbul'un Üsküdar ilçesine ünlü oyuncu Güven Hokna'yı aday gösterdi
|22 Şubat 2019 14:08
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CHP'den istifa eden ünlü siyasetçilerin ikinci durağı olarak anılan DSP, oyuncu Güven Hokna'nın adaylığını resmi Twitter hesabından duyurdu.
Hokna'nın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la birlikte fotoğraf paylaşılırken, "Türk Tiyatrosu'nun duayen ismi Sayın Güven Hokna, İstanbulumuzun gözde ilçelerinden biri olan Üsküdar'dan adayımız oldu. Üsküdar'a barış, kardeşlik ve sevgi getirecek. Gözün aydın Üsküdar" ifadeleri kullanıldı.
Diken'in aktardığı habere göre, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olup 35 yıl Devlet Tiyatroları'nda çalışan 73 yaşındaki Güven Hokna, bugüne dek 'Eşkıya', 'İkinci Bahar' ve 'Yaprak Dökümü' gibi popüler yapımlarda yer aldı.
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