Gelecek 20 yılda uçak seyahatinde bizi bekleyen şaşırtıcı yenilikler

Yakın geçmişte uçak seyahatleri, ülkemizde yaşayan ve maddi durumu yeterli olmayan pek çok insan için hayal iken günümüzde hava yolu firmalarının promosyon ücretli biletleriyle, neredeyse otobüs bileti fiyatına uçak seferleri bulabilmeniz mümkün.

Uçak seyahatini uzun süredir gerçekleştirenler ise yolcu uçaklarının teknolojik anlamda gelişmesini ve seyahat sürelerinin daha da kısalmasını iple çekiyor. 2018 yılında yapılan bir analize göre uçak seyahatlerinde önümüzdeki ilk 20 ve 50 yıllık dilimde pek çok yenilik gerçekleşecek.

Yurt dışı uçak seyahatlerinde kullanılması zorunlu olan pasaportların kaldırılacağı ve belgesiz seyahat etme yeniliğinin geleceği söylenenler arasında. Yolcular artık yüz tanıma teknolojisine göre seyahat edebilecek. 2019 yılı itibariye Avustralya'da ''temassız pasaport kontrolü'' işleme koyuluyor. Dış hat yolcuları da, aynı iç hat yolcuları gibi pasaport kuyruğuna takılmadan, yolculuğunu gerçekleştirebilecek.

Airbus'ın yeni çalışmalarına göre gelecek 20 yılda uçaklar yeniden dizayn edilip, içerisine spor salonu ve oyun salonu kurulması hedefleniyor. Diğer yandan Starbucks gibi dünyanın en ünlü kahve zincirleri, uçak içerisinde kahve satabilecek. Aile seyahatleri için ses yalıtımlı odalar yapılması da söylenenler arasında. Yakın zamanda belirli bir şehirde otel ve araç kiralama gibi hizmetleri satın alan müşterilere uçak biletlerinin ücretsiz verileceği de söyleniyor.

Çoğu kişiye derin bir oh çektirecek yenilik haberi ise valizlerin, yolcuların evinden kargo şirketleri tarafından alınarak uçağa konulacak olması... Bu sayede havalimanlarına valiz taşıma ve valiz kuyruğuna girme zorunluluğu da ortadan kalkacak gibi görünüyor. Yakın zamanda İngiltere'de hizmete başlayacak olan bu yeniliğin, daha sonraki zaman diliminde tüm dünyaya yayılacağı bilgisi geliyor.

Diğer bir sorun ise valizi kaybolan yolcuların, madur olmasıydı. Geçilecek olan yeni sistemde valizlerin üzerine kablosuz cihazlar yerleştirileceği ve yer tespitinin çok hızlı yapılacağı konuşuluyor. Bu amaçla dünyanın önemli teknoloji şirketlerinden biri olan TUMI, ''küresel yer bulucu'' adını koydukları bir ürün piyasaya sürdü.

2018 yılı itibariyle gelecek sevindirici yenilik ise, Boeing uçaklarda pencerelerin büyütülmesi. Manzarayı daha geniş bir perspektiften görebileceğiniz 137 santimetre uzunluğunda ve 45 santimetre genişliğinde camlar, businees class'tan uçak bileti satın alanlara çok yakında hizmete sunulacak.

Bizlere hiç sevindirici gelmese de yeni bir gelişme ise uçağa ayakta yolcu alma tartışmasıyla ortaya çıkıyor. 2003 yılında Airbus tarafından ortaya atılan fikir, VivaColombia şirketi tarafından yolcuların tabure benzeri koltuklarda taşınması üzerine çalışmalar yapmasıyla devam ediyor.

Pek çok kişiyi sevindirecek gelişmelerden bir diğeri ise süpersonik uçak prototipi geliştiren Boom teknoloji şirketinden gldi. En uygun fiyata ses hızında yolcu taşıyacak bir teknolojiye sahip şirket, bu teknolojiye sahip uçakların New York- Londra mesafesini 7 saatten 3.5 saate indirgeyebileceğini belirtti.

50 yıl içerisinde ise pilotsuz uçaklarla yolculuk yapabilmenin üzerine çalışmalar yapılıyor. Ticari uçaklarda zaten var olan bu uygulamanın yolcu uçaklarındaki işleyişi de gelecek dönemde karşımıza çıkacak yeniliklerden biri olacak.

Son olarak bunca gelişmenin hava trafiğini arttırarak daha fazla rötar ve türbülansa sebep olacağı da elbette ki bilinenler arasında. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde İngiltere'deki rötarların 44 kat artacağı zaten belirlenmiş. İklim değişikliği ise türbülans artışlarının kat ve kat artacağının bir habercisi...