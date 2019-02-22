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İstanbul'da AK Parti bürosu önünde havaya ateş açıldı

Ataşehir'deki AK Parti seçim irtibat bürosunun önünde bir otomobilden havaya ateş açıldı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
 22 Şubat 2019 14:59
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İstanbul'da AK Parti bürosu önünde havaya ateş açıldı

İstanbul Ataşehir'de AK Parti seçim irtibat bürosu önünde bir araçtan havaya 4 el ateş açıldı.

Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan AK Parti seçim irtibat bürosu önüne saat 12.00 sıralarında gelen ve plakası alınamayan otomobilden havaya 4 el ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, büro önüne şerit çekerek incelemelerde bulundu.

Ekipler havaya ateş açan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
DHA
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