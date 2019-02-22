CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay istifa etti
|22 Şubat 2019 15:22
|Yazdır
Kozay, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, mevki, makam ve koltukların gelip geçici olduğunu belirtti.
Parti genel merkezine sitemde bulunan Kozay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Meclis üyesi listeleri hazırlanırken örgüt yok sayılmıştır.
Ayrıca aday listeleri örgüte gösterilmediği gibi, genel merkezin genelgesine göre listeleri seçim kurullarına teslim edecek kişileri il başkanının yetkilendirmesi gerektiği halde yine örgüte bilgi verilmemiş, yetkilendirmeler örgütün bilgisi olmadan yapılmış ve yine örgüt yok sayılmıştır.
Adana il örgütünün başındaki kişi olarak Türkiye Cumhuriyetinin aydınlık yüzü insanları olan siz değerli yoldaşlarımdan aldığım yetkinin vicdanımda oluşturduğu sorumluluk duygusu ve bilinciyle bu durumu kabullenmem mümkün değildir.
Bu bağlamda siz değerli parti yoldaşlarım adına ilkesel bir duruş sergilenme zorunluluğu hasıl olduğundan il başkanlığı görevinden ayrılma kararını hayata geçirme zorunda kaldım."
Kozay, yaşanan tüm olumsuzluklara karşın, partilerinin yerelde ve genelde iktidar olması için mücadele edeceğini aktardı.
Yerel seçimlerde CHP'nin mutlaka başarılı olmak zorunda olduğunu ifade eden Kozay, bundan sonra da CHP'nin bir üyesi olarak mücadele edeceğini kaydetti.
CHP Adana il örgütü de Kozay'ın istifa ettiğini doğruladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|HDP'li Pekgözegü Meclis Başkanı adayı oldu
22 Şubat 2019 15:52
|Bakan Kurum: Yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz
22 Şubat 2019 15:48
|HDP, 49 ilde aday göstermedi
22 Şubat 2019 15:39
|HDP'nin adaylarından 24'ü terör şüphelisi
22 Şubat 2019 15:35
|Erdoğan'dan Muğla belediyesine yol tepkisi
22 Şubat 2019 15:14
|TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop başvurusunu yaptı
22 Şubat 2019 15:10
|Bakan Pakdemirli, üniversitede ders vermeye başladı
22 Şubat 2019 15:07
|Bakan Dönmez'den 'Göbeklitepe' vurgusu
22 Şubat 2019 14:26
|MHP'li adaydan AK Parti'li adaya: Esnaf kan ağlıyor, sen danstasın
22 Şubat 2019 14:12
|Oyuncu Güven Hokna, DSP'nin Üsküdar adayı
22 Şubat 2019 14:08