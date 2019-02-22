Alanya'da telef olmuş binlerce balık sahile vurdu
|22 Şubat 2019 15:37
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Alanya'nın Galip Dere Plajı'na dün gece saatlerinde vurduğu tahmin edilen telef olmuş on binlerce gümüş balıklarını gören amatör balıkçılar ve vatandaşlar şaşkına döndü.
Sahildekiler, durumu Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen yetkililer balıklardan numuneler alarak incelemesi için laboratuvara gönderdi.
Yetkililer yaptıkları ilk incelemelerde balık ölümlerinin herhangi zehirlenmeden kaynaklı olmadığını belirtti.
Açıklarda av yapan balık teknelerin ağlarına takılarak öldüğü tahmin edilen balıkları Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahilden temizlemek için çalışma başlattı.
Ekipler, sahil kenarından topladıkları balıkları çöp torbasına koyarak götürdü. Sahile kenarına halen telef olmuş çok sayıda balığın vurduğu gözlemlendi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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